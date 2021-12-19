Шедшего по обочине подростка сбил водитель ГАЗа в селе под Нижним Тагилом

Водители машины ГАЗ допустил наезд на 17-летнего подростка, который вместе со старшим братом шел по обочине в селе Петрокаменское на улице Ленина. Инцидент произошел вечером 18 декабря.

Мужчина ехал на улицу Кооперативная, а молодой человек шел по встречному направлению. Вместе с ним был 27-летний брат и знакомая с маленькой дочерью, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. Результатом аварии стало то, что подросток получил перелом большеберцовой кости и был доставлен в ГБ № 2 Нижнего Тагила. По словам свидетелей, по обочине компания двигалась друг за другом, но уралец, который шел последним, не смог среагировать и отойти, чтобы не попасть под колеса. Как выяснилось, за рулем транспорта был 47-летний местный житель со стажем вождения 27 лет. У него были признаки опьянения, однако от освидетельствования он отказался. Также не сумел подробно объяснить сотрудникам ГИБДД, что произошло. На данный момент мужчина отстранен от управления автомобилем. Он получил административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Фото: отдел пропаганды ГИБДД Напомним, вечером 18 декабря появились детали ДТП на проспекте Мира в Нижнем Тагиле. Там из-за наезда автомобиля травмы получил 11-летний мальчик. Он вышел из трамвая и оказался сбит на остановке. Подробности ДТП на Мира в Тагиле: мальчик вышел из трамвая и попал под колеса ISUZU

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