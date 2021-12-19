Трое детей пострадали в ДТП с двумя иномарками на трассе под Ревдой

Происшествие случилось днем 18 декабря, на девятом километре дороги Ревда — Дегтярск — Курганово. Предполагается, что виновником ДТП стал водитель Chevrolet, не справившаяся с управлением. Стаж вождения — 7 лет. Из-за заснеженности, автомобиль занесло на дороге, после чего он вылетел на встречную полосу и попал под Ford Kuga. Вторая машина съехала в кювет.
В первой иномарки ехали 37-летняя свердловчанка и двое несовершеннолетних: 3 и 12 лет. Во второй — семья с 7-летним мальчиком. Пострадавшие были доставлены в медучреждение Первоуральска.
Во время инцидента все горожане были пристегнуты ремнями безопасности, а несовершеннолетние находились в специальных креслах, отмечают в ГИБДД по Ревде.
Напомним, на трассе под Краснотурьинском в ДТП погибла пожилая супружеская пара. Их машина врезалась в иномарку. Сын с травмами был доставлен в больницу.