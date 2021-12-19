Трое детей пострадали в ДТП с двумя иномарками на трассе под Ревдой

Трое детей пострадали в ДТП с двумя иномарками на трассе под Ревдой
Трое детей пострадали в ДТП с двумя иномарками на трассе под Ревдой
Сегодня, 10:57ПроисшествияФото: ГИБДД по Ревде
В аварии, которая случилась на автодороге под Ревдой, травмы получили пять человек. В это число входят и трое несовершеннолетних. На трассе столкнулись Chevrolet Aveo и Ford Kuga.

Происшествие случилось днем 18 декабря, на девятом километре дороги Ревда — Дегтярск — Курганово. Предполагается, что виновником ДТП стал водитель Chevrolet, не справившаяся с управлением. Стаж вождения — 7 лет. Из-за заснеженности, автомобиль занесло на дороге, после чего он вылетел на встречную полосу и попал под Ford Kuga. Вторая машина съехала в кювет.

В первой иномарки ехали 37-летняя свердловчанка и двое несовершеннолетних: 3 и 12 лет. Во второй — семья с 7-летним мальчиком. Пострадавшие были доставлены в медучреждение Первоуральска.

Во время инцидента все горожане были пристегнуты ремнями безопасности, а несовершеннолетние находились в специальных креслах, отмечают в ГИБДД по Ревде.

Фото:ГИБДД по Ревде

Напомним, на трассе под Краснотурьинском в ДТП погибла пожилая супружеская пара. Их машина врезалась в иномарку. Сын с травмами был доставлен в больницу.

Материалы по теме:
Свердловская областьдетидтпаварияРевда
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы