Вооруженные мужчины задержали и увезли трех молодых людей в Екатеринбурге

На записи видно, как трое людей вышли из магазина, после чего сели в BMW серебристого цвета. В один момент, пока машина готовилась отъезжать, выехал темный Mercedes. Оттуда вышли четверо мужчин и, обыскав уральцев, отвели их в иномарку.
И на фургоне, и на BMW номеров я не увидела,рассказала Е1 одна из свидетельниц.
Не исключается, что инцидент был постановкой. В местном УМВД пока решили не комментировать ситуацию.
Напомним, в середине ноября стало известно, что в уральской столице в ТЦ «Гринвич» ворвался мужчина, одетый в одни трусы. С криками он начал разносить ТЦ. Скрутив гражданина, охрана сдала его полицейским и врачам.