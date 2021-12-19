Вооруженные мужчины задержали и увезли трех молодых людей в Екатеринбурге

Вооруженные мужчины задержали и увезли трех молодых людей в Екатеринбурге
Вооруженные мужчины задержали и увезли трех молодых людей в Екатеринбурге
Сегодня, 13:12ПроисшествияФото: 1MI
Жители Екатеринбурга увидели вооруженную спецоперацию, которая произошла на Вторчермете. На видеозаписи с места событий можно увидеть, как четверо мужчин скрутили и отвели в машину трех молодых людей.

На записи видно, как трое людей вышли из магазина, после чего сели в BMW серебристого цвета. В один момент, пока машина готовилась отъезжать, выехал темный Mercedes. Оттуда вышли четверо мужчин и, обыскав уральцев, отвели их в иномарку.

И на фургоне, и на BMW номеров я не увидела,рассказала Е1 одна из свидетельниц.

Не исключается, что инцидент был постановкой. В местном УМВД пока решили не комментировать ситуацию.

Видео:E1.RU

Напомним, в середине ноября стало известно, что в уральской столице в ТЦ «Гринвич» ворвался мужчина, одетый в одни трусы. С криками он начал разносить ТЦ. Скрутив гражданина, охрана сдала его полицейским и врачам.

Сюжеты:
Екатеринбург
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