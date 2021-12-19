Вооруженные мужчины задержали и увезли трех молодых людей в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга увидели вооруженную спецоперацию, которая произошла на Вторчермете. На видеозаписи с места событий можно увидеть, как четверо мужчин скрутили и отвели в машину трех молодых людей.

На записи видно, как трое людей вышли из магазина, после чего сели в BMW серебристого цвета. В один момент, пока машина готовилась отъезжать, выехал темный Mercedes. Оттуда вышли четверо мужчин и, обыскав уральцев, отвели их в иномарку. И на фургоне, и на BMW номеров я не увидела,рассказала Е1 одна из свидетельниц. Не исключается, что инцидент был постановкой. В местном УМВД пока решили не комментировать ситуацию. Видео: E1.RU Напомним, в середине ноября стало известно, что в уральской столице в ТЦ «Гринвич» ворвался мужчина, одетый в одни трусы. С криками он начал разносить ТЦ. Скрутив гражданина, охрана сдала его полицейским и врачам. Неадекватный мужчина в одних трусах разнес ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

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