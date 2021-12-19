Зоозащитник обвинил екатеринбургский океанариум в избиении дельфина клюшкой

Екатеринбургские активисты-зоозащитники обратились в правоохранительные органы с требованием проверить океанариум. Они считают, что во время тренировок дельфинов бьют.

19 декабря блогер опубликовал в Instagram видео, снятое на одной из тренировок. На записи можно увидеть, как один из работников океанариума бьет по воде палкой, напоминающей клюшку. По мнению автора видео, на самом деле удары получает дельфин. На анонимной основе он рассказал, что снимать процесс тренировок запрещено, потому что они не проходят без насилия: с палками и ругательствами. На данный момент другая зоозащитница уже обратилась в полицию с просьбой прояснить ситуацию, сообщает Е1. В самом океанариуме заявили, что никто дельфином никогда не бьет, а на видео не понятно, что происходит. По словам директора Екатерины Показаньевой, ударив по воде таргетом, тренер показать дельфину, куда нужно прыгнуть. Видео: E1.RU Напомним, в конце ноября стало известно, что в Первоуральске охранник избил палкой собаку, которая утром забежала в детский сад. Охранник детского сада в Первоуральске избил палкой собаку на глазах у малышей

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