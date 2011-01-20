Каждое второе преступление в Нижнем Тагиле остаётся нераскрытым

По сравнению с 2009 годом этот показатель снизился на 14%. А раскрываемость выросла. Чуть больше 50% преступлений в 2010 году удалось раскрыть. По словам начальника нижнетагильского УВД Андрея Исаева, на положительные показатели работы вышли ОМ№16 и ОМ№18 – это Ленинский и Тагилстроевский районы. Чуть-чуть не дотянул ОМ№17 – Вагонка. В аутсайдерах по показателям находится ОМ№21 – это пригородный район. Тем не менее, нижнетагильский гарнизон милиции вошел в число получивших положительную оценку на областной коллегии, отметил Андрей Исаев.

Сохранить и улучшить показатели удалось, не смотря на сложный для милиции этап реформирования, который ещё не закончился. В этом году нижнетагильскому гарнизону предстоит потерять 10% от личного состава. Пока не известно, кого именно будут сокращать, отметил Андрей Исаев. Удалось наладить работу отделов милиции. Пока тяжелее всего приходится ОМ№20 на Гальянке. Он, напомним, располагается в здании бывшей школы. Пока что ремонт там не закончен. Но 50 сотрудников, не смотря на вынужденную временную тесноту, продолжают работать, отметил Андрей Исаев.