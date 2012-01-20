Накануне в ДТП пострадали 4 человека, в том числе 2 ребенка (ФОТО)

Водитель КИА сбил подростка, следуя по внутриквартальному проезду у дома № 69пр. Мира. Подросток 1998 года рождения выбежал на проезжую часть из-застоящего транспортного средства. Пешеход получил ушиб голени.

На трассе Н. Тагил – Усть-Утка водитель Рено, не справившись суправлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся сТойотой. Водитель Рено, мужчина 1981 года рождения, получилзакрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы. ВодительТойоты, женщина 1959 года рождения, получила перелом костей стопы, ушибгрудной клетки. На месте происшествия пострадавшим была оказанамедицинская помощь.

Из-за несоблюдения очередности проезда при повороте на пересечении улицыСадоводов с Южным подъездом столкнулись Тойота и ВАЗ-21102. Водительиномарки получил черепно-мозговую травму и ушиб головы, после оказания медицинской помощиотпущен домой.

Нарушение очередности проезда привело к еще одному ДТП. ГАЗ-322132,выезжая из внутридворового проезда у дома № 40 ул. К. Маркса, столкнулсяХондой. Пассажир иномарки, мальчик 2003 года рождения, получил ушиблба. Ребенокперевозился без детского удерживающего устройства.