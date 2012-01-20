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Накануне в ДТП пострадали 4 человека, в том числе 2 ребенка (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Накануне в ДТП пострадали 4 человека, в том числе 2 ребенка (ФОТО)

20 января 2012, 14:11Происшествия
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