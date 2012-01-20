В Левихе при пожаре погибли 5 человек, в том числе трое детей

Как сообщили в пресс-службе следственного управления, в процессе тушения огня пожарные из зала горящей 4-комнатной квартиры вынесли тело 2-летней девочки. После в квартире обнаружены тела еще 4 лиц – на полу кухни найдена 4-летняя сестра погибшей, на кровати в зале – их годовалый брат (2011 года рождения). Их 58-летняя бабушка была найдена в зале на диване, а ее 60-летний сожитель - в зале на полу.

Как предполагают следователи, люди погибли ототравления продуктами горения. Видимых повреждений на телах погибших не обнаружено.

По предварительным данным, 21-летняя мать детей утром 19 января 2012 года, получив детское пособие, уехала на автобусе в город Кировград к знакомым, оставив детей с бабушкой (т.е. своей матерью). Бабушка же, в свою очередь, находилась в это время в указанной квартире со своим сожителем и их общим 43-летним знакомым - они употребляли спиртное, курили.

Через некоторое время, когда они уснули, в квартире произошел пожар (предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем), после чего знакомый сожителей, почувствовав запах дыма, сумел спастись, убежав из квартиры.

В настоящее время назначено проведение судебного медицинского исследования тел умерших с целью определения точной причины смерти, также принимаются меры к установлению очага и точных причин возгорания, опрашиваются очевидцы и соседи.