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В Левихе при пожаре погибли 5 человек, в том числе трое детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Левихе при пожаре погибли 5 человек, в том числе трое детей

20 января 2012, 09:09Происшествия
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