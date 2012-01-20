Юный тагильчанин просит закрыть люк на улице Газетной, пока в него кто-нибудь не провалился

Около «Домостроя» по улице Газетная открыт люк. Там ходят дети в школу, с утра, когда на улице еще темно, открытого люка не видно. Пожалуйста, cделайте люк! пишет юный пользователь портала.

По словам мальчика, люк открыт давно, еще с лета, и никто не предпринимает никаких мер по устранению опасности. Сам Дима уже хорошо выучил расположение открытого люка и не боится упасть. Он больше переживает за тех прохожих, кто не знает о грозящей им опасности.

Выяснить, почему люк так долго не закрывают, корреспондент Tagilcity.ru решила у Управляющей компании. Организацией, отвечающей за территорию около дома Газетная, 15, рядом с которым располагается злополучный люк, является УК «Новострой». В компании выслушали ситуацию с открытым люком, и сообщили, что не знают о произошедшем.

Сигнала от жителей не было, но так или иначе, вопросами, касающимися люков, занимается компания «Водоканал», даже если люки расположены на вверенной нам территории. У нас с этой организацией существует разграничение ответственности объяснила юрисконсульт УК «Новострой» Светлана Загуменникова.

Действительно, ООО «Водоканал» занимается такими вопросами, сообщили в организации. Но при этом заметили, что люки закрывают разные объекты и, в зависимости от этого, разными люками занимаются разные компании.

Если люк канализационный или водопроводный, то он относится к нашей организации. Если же под ним «спрятаны» электрические коммуникации, тогда такой люк находится в компетенции «Тагилэнерго». Так или иначе, нам по поводу открытого люка по этому адресу никаких жалоб не поступало. А так по первому сигналу мы приступаем к устранению неполадок и в, том числе, закрытию люков рассказала Tagilcity.ru диспетчер ООО «Водоканал» Светлана Осинкина.

Таким образом, жильцам домов рядом с открытым люком необходимо разобраться, к какому ведомству относится этот люк. Если внутри располагается канализация или водные коммуникации, то можно смело звонить в «Водоканал», телефон диспетчера 25-68-00, если электрические провода - в «Тагилэнерго», 24-52-49, и сообщать о проблеме. А Дмитрию объявляется благодарность за такую сознательность и понимание проблемы, а также за желание ее решать, в столь юном возрасте.