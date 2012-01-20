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Юный тагильчанин просит закрыть люк на улице Газетной, пока в него кто-нибудь не провалился
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юный тагильчанин просит закрыть люк на улице Газетной, пока в него кто-нибудь не провалился

20 января 2012, 13:45ПроисшествияВалерия Лошкарева
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