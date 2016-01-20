Из-за пожара на подстанции тысячи жителей Свердловской области оставались без электроснабжения, воды, отопления (ФОТО)

Как сообщает «Интерфакс», из-за пожара электричество было отключено примерно у 7 000 человек.

После аварии, кроме электричества, пропали также тепло и водоснабжение. Отключение коснулось не только многоквартирных домов и частного сектора, но и социальных объектов, в том числе: пяти детских садов, Центральной городской больницы и реабилитационного центра для инвалидов. Всех пациентов медицинских учреждений пришлось эвакуировать.

Как сообщает znak.com, сразу после аварии был организован подвоз питьевой воды к социальным объектам, вчера в 18:00 было восстановлено электроснабжение котельной, обеспечивающей район теплом, а сегодня в 10:55 последствия аварии были устранены. Электроснабжение, вода и отопление вернулись в дома салдинцев.

Радует, что реакция экстренных служб была своевременной. Если отключение электроэнергии на каком-нибудь полуострове, расположенном в субтропиках, может отдавать даже неким романтизмом, то остаться без тепла и света наедине с уральскими морозами и снегами – это почти приговор.

ФОТО: ИА «Между строк»