Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Из-за пожара на подстанции тысячи жителей Свердловской области оставались без электроснабжения, воды, отопления (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Из-за пожара на подстанции тысячи жителей Свердловской области оставались без электроснабжения, воды, отопления (ФОТО)

20 января 2016, 17:15ПроисшествияПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»