«Отец умер, а его девушка в больнице»: в Таиланде на байке разбилась пара из Екатеринбурга (ФОТО)

В Таиланде попали в аварию жители Екатеринбурга: мужчина погиб, а его спутница находится в реанимации. Как рассказал Е1.RU сын погибшего мужчины, трагедия случилась 14 января. 44-летний Юрий Рябов с 32-летней подругой Ольгой Сычевой 17 декабря улетели на остров Самуи.

Они поехали дикарями: отец, его подруга и их друг Равиль. Сами купили билеты на самолёт, забронировали там дом. У них не было медстраховки, поэтому сейчас и возникли такие проблемы рассказал Е1.RU Александр Рябов.

По словам Александра, 14 января отец с Ольгой поехали на арендованном байке в магазин за продуктами.

Как всё было, я знаю только со слов Равиля. Он сейчас там, и мы с ним всё время на связи. Папа с Ольгой были без шлемов. Врезались в тайца, который на байке выезжал с прилегающей территории. Отец разбился сразу насмерть. Скорость была большая, около 100 километров в час, – рассказал екатеринбуржец. – Ольга выжила, но сейчас в больнице.

Из Таиланда нам в редакцию написала соседка екатеринбургской пары по дому, где они остановились. Женщина рассказала, что Ольга несколько дней находилась в коме, а сегодня пришла в сознание.

Тело мужчины лежит в морге, за него необходимо платить 600 бат в сутки, а кремировать его не могут, так как нужна бумага от родственников, как я поняла, с родными всё очень туго, на остров прилетел друг их и сейчас помогает в поисках средств и лечении девушки обратилась за помощью соседка пары Мария.

Сейчас родные погибшего Юрия оформляют все документы, и в ближайшее время в Таиланд вылетит его бывшая жена.