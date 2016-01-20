Прокуратура возбудила дело в отношении директора уральского интерната, где утонул ребенок

Прокуратура Свердловской области возбудила административное дело в отношении директора екатеринбургского дома-интерната для умственно отсталых детей, где 11 января утонул ребенок. Женщине грозит штраф в 7 тыс. рублей за нарушение санитарных норм, повлекших гибель воспитанника интерната, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По факту гибели ребенка в доме-интернате была организована прокурорская проверка, в ходе которой были выявлены нарушения санитарного законодательства. Так, в отделении «Милосердия» не были созданы все необходимые условия для детей-инвалидов: отсутствовало достаточное количество колясок, душевая не была оборудована поддонами и ванными для мытья детей, источники света находились в неисправном состоянии. Вопреки требованиям закона численность детей в группах составляет от 10 до 14 человек при максимально возможной численности не более 8 человек сказали в пресс-службе.

Там отметили, что по результатам проверки в отношении Веры Глушко возбуждено административное дело по статьям КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений», «Нарушение санитарно- эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» и «Неисполнение законных требований прокурора».

Кроме того, прокуратура возбудила административное дело в отношении специалиста по кадрам дома-интерната Елены Митюхиной по статье КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)». Женщине грозит денежный штраф до 500 рублей.

Утром 11 января в правоохранительные органы Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении тела девочки 2007 года рождения в помывочном отделении интерната для умственно отсталых детей, расположенном на улице Ляпустина в Екатеринбурге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщил ранее корр. ТАСС помощник руководителя следственного областного управления СК Александр Шульга.

По версии следствия, девочка вместе с другими детьми, не имеющими возможности обслуживать себя самостоятельно, была приведена в помывочное отделение.

Сотрудница интерната поместила девочку в ванну, но отвлеклась на другого ребенка. Через непродолжительное время она обнаружила ее без признаков жизни пояснил он.

Ранее сотрудники детского дома-интерната уже становились фигурантами уголовных дел. Информация о том, что санитар учреждения избивает несовершеннолетних воспитанников, появилась в интернете 4 апреля 2014 года. В ходе расследования были вскрыты факты махинаций с квартирами сирот. В результате бывшего директора школы-интерната Ирины Яременко отстранили от занимаемой должности. Своей вины женщина не признала. В апреле 2015 года Еременко была осуждена Чкаловским районным судом Екатеринбурга за злоупотребление служебным положением. 21 декабря коллегия Свердловского областного суда оправдала экс-директора, не усмотрев в ее действиях состава преступления. По словам Шульги, дело санитара до сих пор находится на рассмотрении в суде.