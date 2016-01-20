В Екатеринбурге женщина едва не лишилась ребёнка из-за неочищенных ступеней (ФОТО)

На улице Белинского мама с коляской спускалась к проезжей части по неочищенным ступеням, как вдруг внезапно поскользнулась и упала. Она не смогла удержать коляску и та вырвалась у неё из рук, после чего выкатилась на дорогу, прямо под колёса проезжавшего мимо автомобиля.

Водитель соблюдал скоростной режим, поэтому успел остановиться и ребёнок не пострадал. Мужчина откатил коляску назад и выяснил, что женщина спускалась по засыпанным снегом ступеням, которые стали напоминать горку. Женщина рассказала, что не видела, чтобы коммунальные службы убирались здесь хотя бы раз.

Водитель автомобиля проявил сознательность и обратился в ГИБДД с просьбой решить существующую проблему. Проведённая проверка полностью подтвердила слова водителя. Администрации района было выписано предписание с требованием очистить тротуар и ступеньки. Кроме этого, было решено обустроить переход искусственными дорожными неровностями.

В Нижнем Тагиле тоже найдутся места, где есть засыпанный снегом спуск к дороге. Одно из них журналист TagilCity.ru видел недалеко от проходной бывшего Гормолзавода. В том месте пешеходная дорожка, идущая вдоль улицы Красноармейская, резко устремляется вниз, пересекая проезжую часть улицы Аганичева. Этот спуск был особенно опасен в ноябре, когда весь город превратился в большой каток.