В перинатальном центре Орла с начала января умерли 8 младенцев (ВИДЕО)
20 января 2016, 08:15ПроисшествияMaurice
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Последний ребёнок скончался накануне.
Возбуждено уголовное дело - по статье «халатность». Известно, что в 7 случаях - малыши появились на свет преждевременно. У них были диагностированы различного рода патологии.
В Следственном комитете заявили, что будут разбираться с каждым конкретным фактом, чтобы выяснить, как столь большое количество смертей произошло в одном и том же медучреждении за столь короткий срок. Свою проверку начала и Прокуратура. К ней привлечены специалисты Росздравнадзора и Роспотребнадзора, а также департамента здравоохранения по Орловской области.
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