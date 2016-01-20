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В перинатальном центре Орла с начала января умерли 8 младенцев (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В перинатальном центре Орла с начала января умерли 8 младенцев (ВИДЕО)

20 января 2016, 08:15ПроисшествияMaurice
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