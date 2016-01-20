В перинатальном центре Орла с начала января умерли 8 младенцев (ВИДЕО)

Возбуждено уголовное дело - по статье «халатность». Известно, что в 7 случаях - малыши появились на свет преждевременно. У них были диагностированы различного рода патологии.

В Следственном комитете заявили, что будут разбираться с каждым конкретным фактом, чтобы выяснить, как столь большое количество смертей произошло в одном и том же медучреждении за столь короткий срок. Свою проверку начала и Прокуратура. К ней привлечены специалисты Росздравнадзора и Роспотребнадзора, а также департамента здравоохранения по Орловской области.