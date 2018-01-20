Храм чуть не сгорел в Крещение в поселке под Екатеринбургом
20 января, 14:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
19 января в поселке в Свердловской области загорелся храм. По предварительной версии, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности.
В праздник Крещения в поселке Малые Брусяны Свердловской области загорелся храм. Возгорание началось 19 января в 20:00, на место незамедлительно направился наряд огнеборцев.
В тушении огня приняли участие 3 единицы спецтехники и 10 пожарных. Огнеборцам удалось справиться с огнем, предотвратив его распространение по всему зданию храма.
Как пояснили позже сотрудники противопожарной службы, возгорание началось в притворе храма. Там на 4 кв. м. площади загорелся утеплитель. В момент пожара людей в храме не было, в огне никто не пострадал.
Сейчас устанавливается причина возгорания. По предварительной версии, пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, пишет «Интерфакс».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей