Храм чуть не сгорел в Крещение в поселке под Екатеринбургом

В праздник Крещения в поселке Малые Брусяны Свердловской области загорелся храм. Возгорание началось 19 января в 20:00, на место незамедлительно направился наряд огнеборцев.

В тушении огня приняли участие 3 единицы спецтехники и 10 пожарных. Огнеборцам удалось справиться с огнем, предотвратив его распространение по всему зданию храма.

Как пояснили позже сотрудники противопожарной службы, возгорание началось в притворе храма. Там на 4 кв. м. площади загорелся утеплитель. В момент пожара людей в храме не было, в огне никто не пострадал.

Сейчас устанавливается причина возгорания. По предварительной версии, пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, пишет «Интерфакс».