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Храм чуть не сгорел в Крещение в поселке под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Храм чуть не сгорел в Крещение в поселке под Екатеринбургом

20 января, 14:00Происшествия
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