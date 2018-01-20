Мальчик погиб от отравления газом из баллончика в Екатеринбурге

ЧП произошло вечером 19 января. Как рассказали друзья мальчика, он купил газовый баллончик для заправки зажигалок. На улице мальчик начал вдыхать газ, а когда дети вошли в один из торговых центров Екатеринбурга, ребенок потерял сознание.

Девочка, которая стала очевидцем произошедшего, сказала, что на вид мальчику было 11-12 лет. За несколько секунд он обмяк и упал. К ребенку подбежал охранник, который проверил пульс. Сотрудники ТЦ сразу вызвали скорую помощь.

К приезду медиков лицо мальчика начало синеть от нехватки кислорода. Его отвезли в токсикологическое отделение, однако спасти ребенка не удалось. Он скончался в больнице, пишет E1.ru.

Как пояснили в следственном комитете по Свердловской области, сейчас по факту гибели ребенка проводится проверка, будет установлена полная картина инцидента. На теле мальчика следователи не обнаружили каких-либо внешних повреждений.