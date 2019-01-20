26 человек ведут поиск: две туристки из Екатеринбурга пропали в горах в Карпинском ГО
Две туристки из Екатеринбурга пропали в районе Сухогорского (Казанского) камня в Карпинском городском округе 19 января.
19 января в Карпинском ГО группа с турбазы «Серебрянский камень» в составе трех женщин и двух мужчин отправилась в район Сухогорского (Казанского) камня, который находится в пяти километрах.
В МЧС рассказали, что при подъеме группа попала в снегопад, из-за плохой видимости туристы приняли решение начать спуск. Во время спуска две женщины жительницы Екатеринбурга остановились с другой группой, которую встретили на маршруте, а двое мужчин и женщина продолжили спуск. Через некоторое время оставшаяся в горах группа обнаружила пропажу двух женщин и направилась в обратном направлении. Туристы вели поиски около двух часов прежде, чем вернуться на базу и сообщить о случившемся.
Сейчас пропавших жительниц Екатеринбурга разыскивают 26 человек, среди них спасатели, полицейские и волонтеры. Из-за погодных условий поиски возможны только на снегоходах, информирует ГУ МЧС России по Свердловской области.
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