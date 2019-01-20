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26 человек ведут поиск: две туристки из Екатеринбурга пропали в горах в Карпинском ГО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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26 человек ведут поиск: две туристки из Екатеринбурга пропали в горах в Карпинском ГО

Сегодня, 15:53ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
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