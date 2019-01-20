35 человек были эвакуированы: ресторан «GRAND Урюк» загорелся в Екатеринбурге
Сегодня, 10:00ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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18 января вечером в Екатеринбурге загорелся ресторан на улице Сакко и Ванцетти. 35 человек были эвакуированы.
Сюжеты: Екатеринбург
18 января в 23:20 в Екатеринбурге произошел пожар в здании ресторана, расположенного на первом и втором этажах четырехэтажного административного здания на улице Сакко и Ванцетти «GRAND Урюк». 35 человек были эвакуированы благодаря сработавшей системе пожарной сигнализации. Никто не пострадал.
На место происшествия прибыли четыре пожарных расчета и 11 огнеборцев. Причиной пожара стали жировые отложения, которые загорелись в вентиляционной камере.
Персонал самостоятельно потушил пламя, сообщает «Областная газета».
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