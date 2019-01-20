35 человек были эвакуированы: ресторан «GRAND Урюк» загорелся в Екатеринбурге

18 января в 23:20 в Екатеринбурге произошел пожар в здании ресторана, расположенного на первом и втором этажах четырехэтажного административного здания на улице Сакко и Ванцетти «GRAND Урюк». 35 человек были эвакуированы благодаря сработавшей системе пожарной сигнализации. Никто не пострадал.