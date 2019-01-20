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35 человек были эвакуированы: ресторан «GRAND Урюк» загорелся в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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35 человек были эвакуированы: ресторан «GRAND Урюк» загорелся в Екатеринбурге

Сегодня, 10:00ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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