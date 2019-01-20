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Магазин одежды горел поздним вечером в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Flame fire men volunteer hero firefighter 979042 pxhere.com

Магазин одежды горел поздним вечером в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:49ПроисшествияФото: pxhere.com
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