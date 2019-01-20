Магазин одежды горел поздним вечером в Нижнем Тагиле

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Поздним вечером субботы на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле загорелся магазин одежды. Пострадавших в пожаре не оказалось, вред был нанесён помещению и находившимся там вещам.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вечером 19 января в магазине одежды на Уральском проспекте, 64а произошёл пожар. Для тушения задействовали 10 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.
В 22:57 спасители заявили о ликвидации открытого горения. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.
Пострадавших нет, повреждены оказались внутренняя отделка стен, потолка, мебель и вещи. Причины пожара выясняются, сообщают <<Всё новости>>.
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