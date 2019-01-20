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Подросток был сбит на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подросток был сбит на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:32ПроисшествияФото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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