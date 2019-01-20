Подросток был сбит на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

10 января в 10:00 на Вагонке в Нижнем Тагиле произошло ДТП. На нерегулируемом пешеходном переходе возле дома на улице Зари, 16 водитель автомобиля марки SKODA RAPID, направляясь со стороны Ленинградского проспекта в сторону проспекта Вагоностроителей, допустил наезд на ребенка 2003 года рождения. Подросток переходил проезжую часть справа налево по ходу движения ТС.

Ребенок самостоятельно обратился в травмпункт, где ему диагностировали ушиб мягких тканей левой ноги, ушиб мягких тканей головы. Сейчас ребенок отправлен домой, он будет лечиться амбулаторно.

Сотрудники полиции по прибытию на место происшествия выяснили, что водитель имеет стаж вождения 19 лет, за незначительные нарушения ПДД привлекался к административной ответственности. В момент наезда, водитель был трезв.