Погиб на месте: водитель челябинского «Яндекс. Такси» влетел под фуру на Урале

Днем 20 января на Московском тракте произошло ДТП. Водитель автомобиля марки Datsun с челябинскими номерами на большой скорости влетел под фуру, которая была припаркована на обочине. Легковой автомобиль принадлежал «Яндекс. Такси». По мнению очевидцев, водитель такси не справился с управлением из-за снегопада. В результате столкновения машина почти полностью оказалась под прицепом большегруза.