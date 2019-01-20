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Погиб на месте: водитель челябинского «Яндекс. Такси» влетел под фуру на Урале
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Погиб на месте: водитель челябинского «Яндекс. Такси» влетел под фуру на Урале

Сегодня, 16:51ПроисшествияФото: Е1.ru
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