Погиб на месте: водитель челябинского «Яндекс. Такси» влетел под фуру на Урале
Сегодня, 16:51ПроисшествияФото: Е1.ru
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Днем 20 января водитель Datsun на большой скорости влетел под прицеп припаркованного на обочине Московского тракта большегруза. Водитель погиб на месте происшествия.
Днем 20 января на Московском тракте произошло ДТП. Водитель автомобиля марки Datsun с челябинскими номерами на большой скорости влетел под фуру, которая была припаркована на обочине. Легковой автомобиль принадлежал «Яндекс. Такси». По мнению очевидцев, водитель такси не справился с управлением из-за снегопада. В результате столкновения машина почти полностью оказалась под прицепом большегруза.
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Тело погибшего водителя извлекли из покореженного автомобиля спасатели. Кроме него в салоне никого не было, сообщает Е1.ru.
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