На Урале суд обязал чиновников заплатить 10 тысяч рублей мальчику за нападение собаки

Прокурор Троицкого городского округа Свердловской области обратился в суд с требованием привлечь администрацию к ответственности. Суд назначил компенсацию в качестве морального вреда.

Инцидент произошел в июле 2019 года в поселке Троицкий. 11-летний мальчик возвращался домой из школы, когда на него напала бездомная собака. Он получил сильное ранение голени. После нападения пса ребенок долгое время боялся выходить гулять. Прокуратура провела проверку и выяснила, что администрация Талицкого ГО не отлавливала бродячих собак.