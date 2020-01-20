На Урале суд обязал чиновников заплатить 10 тысяч рублей мальчику за нападение собаки
Сегодня, 23:05ПроисшествияФото: pixabay.com
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На Урале суд обязал выплатить 11-летнему мальчику компенсацию за укус бездомной собаки в размере 10 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Прокурор Троицкого городского округа Свердловской области обратился в суд с требованием привлечь администрацию к ответственности. Суд назначил компенсацию в качестве морального вреда.
Инцидент произошел в июле 2019 года в поселке Троицкий. 11-летний мальчик возвращался домой из школы, когда на него напала бездомная собака. Он получил сильное ранение голени. После нападения пса ребенок долгое время боялся выходить гулять. Прокуратура провела проверку и выяснила, что администрация Талицкого ГО не отлавливала бродячих собак.
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