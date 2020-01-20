Подозреваемый в стрельбе в суде в Новокузнецке арестован на два месяца

Происшествие произошло 16 января. Подсудимый принес оружие в здание суда и выстрелил в судебного пристава. От полученных травм он скончался на месте. Также была ранена 43-летняя женщина, проходившая свидетелем по делу. Она была госпитализирована. Стрелка задержали сотрудники Росгвардии. По факту инцидента возбуждено уголовное дело «Покушение на убийство двух лиц». Решается вопрос о предъявлении обвинения по статье «Убийство», так как один из потерпевших скончался.