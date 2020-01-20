Подозреваемый в стрельбе в суде в Новокузнецке арестован на два месяца
Сегодня, 09:16ПроисшествияФото: pixabay.com
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Мужчину, подозреваемого в стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке, арестовали на два месяца, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда города.
Подозреваемый в стрельбе в здании суда пробудет под стражей до 16 марта 2020 года.
Происшествие произошло 16 января. Подсудимый принес оружие в здание суда и выстрелил в судебного пристава. От полученных травм он скончался на месте. Также была ранена 43-летняя женщина, проходившая свидетелем по делу. Она была госпитализирована. Стрелка задержали сотрудники Росгвардии. По факту инцидента возбуждено уголовное дело «Покушение на убийство двух лиц». Решается вопрос о предъявлении обвинения по статье «Убийство», так как один из потерпевших скончался.
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