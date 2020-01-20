В Екатеринбурге начался суд над обвиняемым в убийстве двухлетней девочки

Происшествие произошло в марте 2019 года. Мужчина находился в квартире своей падчерицы. Женщина отсутствовала дома и оставила с обвиняемым двоих детей — двух и трех лет. Младший ребенок — девочка — во время игры опрокинула дважды кружку со спиртным. В результате обвиняемый нанес ей 48 ударов ножом, а потом не менее 15 раз ударил о выступающие части холодильника. Девочка скончалась на месте. Свою вину обвиняемый не признает. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.