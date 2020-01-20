В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в хостеле

Ночью 20 января в мини-отеле «Карамель» в цокольном этаже здания произошел прорыв трубы ГВС, помещение отеля оказалось затоплено кипятком. При откачке воды сотрудники МЧС обнаружили тела пятерых человек, еще трое госпитализированы с ожогами.

Состояние троих пострадавших оценивается как ожоги первой — второй степени. У двоих первой — второй степени, у одного человека вторая — третья степень, преимущественно ожоги нижних конечностей,сообщает региональный Минздрав.