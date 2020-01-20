В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в хостеле
Сегодня, 10:31ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В хостеле в Перми из-за прорыва трубы отопления погибли пять человек, пишет ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Ночью 20 января в мини-отеле «Карамель» в цокольном этаже здания произошел прорыв трубы ГВС, помещение отеля оказалось затоплено кипятком. При откачке воды сотрудники МЧС обнаружили тела пятерых человек, еще трое госпитализированы с ожогами.
Состояние троих пострадавших оценивается как ожоги первой — второй степени. У двоих первой — второй степени, у одного человека вторая — третья степень, преимущественно ожоги нижних конечностей,сообщает региональный Минздрав.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». На место ЧП выехал губернатор Максим Решетников.
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