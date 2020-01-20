В Ревде машина скорой помощи не могла выехать из двора из-за снежных заносов
Сегодня, 17:28ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Ревде во дворе дома №9 на улице Кирзавод машина реанимации 20 минут буксовала, застряв в снегу, сообщает «Ревда-инфо».
Видео с застрявшим автомобилем сняла местная жительница.
Реанимация уже 20 минут не может уехать, потому что не чистятся дворы. И полицейский УАЗик спасти ситуацию тоже не может. Обнаглели уже, не чистят неделями,говорит голос за кадром.
По словам директора управляющей компании «РЭП», которая обслуживает этот дом, Андрея Соколова, о застрявшей реанимации ему ничего не известно. Однако он заявил, что дворы на улице Кирзавод очищаются от снега регулярно.
Видео
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Видео: Наталья Белькова, портал «Ревда-инфо»
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