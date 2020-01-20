В Свердловской области за 2019 год уровень преступности вырос на 4,2%
Сегодня, 23:27ПроисшествияФото: pixabay.com
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За 2019 год на территории Свердловской области уровень преступности вырос на 4,2% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Областная газета».
В Свердловской области в 2019 году зарегистрировано 57 757 преступлений. По сравнению с прошлым годом, уровень преступности вырос на 4,2%.
Из общего количества расследовано 32 732 преступления. Этот показатель за год упал на 2,4%. В регионе было поймано 28 251 преступников. 16,8% от их количества — женщины, 6,95 — несовершеннолетние лица.
В результате совершения преступлений в области погиб 621 человек, тяжкий вред получили 935 уральцев.
Хищение занимает большую часть всех зарегистрированных преступлений. Его доля составляет 54,1%. 70,5% из всех совершенных хищений приходится на кражи.
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