На дороге, дублирующей Сибирский тракт, образовалась шестикилометровая пробка из-за массового ДТП.

Отмечается, что на участке автодороги Р351 затруднено движение. Из-за массового ДТП на обочине стоят семь автомобилей. На месте работают сотрудники ГИБДД, пишет E1. Video: YouTube-канал "Происшествия оперативно" Водителей просили заранее спланировать пути объезда. По информации очевидца, загруженность трассы после 9.00 постепенно снижается. Напомним, утром 20 января на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле образовалась пробка из-за ДТП с автомобилем полиции. В Нижнем Тагиле образовалась пробка по Индустриальной из-за ДТП с машиной полиции

