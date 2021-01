Первоуралец выгнал из дома маму и 86-летнюю бабушку

В Первоуральске мужчина выгнал из дома мать по имени Ирина и 86-летнюю бабушку.

На данный момент женщины не могут попасть домой — им не открывает родственник. На улицу их вывел он вместе с судебными приставами. Они сразу сказали: собирайтесь и выходите отсюда. Меня вывели, а бабушку вынесли,рассказала ТК «Четвертый канал» Ирина. По ее словам, им не позволили одеться. Также все прошло на законных основаниях, поскольку мать самостоятельно оформила на своего сына дарственную. Однако полтора года назад он женился и принял решение продать дом. Он сказал, либо ты даешь мне четыре миллиона, либо выметаешься из дома,подчеркнула Ирина. Сам хозяин дома рассказал, что не выгонял родственников на улицу, поскольку у них было 20 дней для того, чтобы выехать самостоятельно. Квартиру для жилья мужчина предлагает родственикам купить на деньги от продажи скотины и машины. Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова советует женщинам обратиться в суд. На данный момент Ирина вместе с пенсионеркой, у которой на фоне случившегося отнялись ноги, проживает у соседей.

