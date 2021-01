Поссорился с семьей: в Екатеринбурге голый парень бегал по центральной улице

В Екатеринбурге прохожие заметили обнаженного парня, который бежал по улице Ленина.

Инцидент произошел ночью 20 января. Сначала молодой человек бежал по пешеходной части, но после продолжил движение на дороге, пишет группа «Типичный Екатеринбург» во «Вконтакте». В результате свидетели согрели парня в своей машине и предложили отвести его домой, сообщает Ура.ру. На видео можно услышать, как екатеринбуржец признается в том, что поссорился с семьей и хочет попасть в больницу. Photo: скриншоты видео группы "Типичный Екатеринбург" во "Вконтакте" Напомним, в Свердловской области в поселке Уфимский женщина поссорилась со своим сожителем и оказалась голой на улице в 30-градусный мороз. В Свердловской области мужчина в 30-градусный мороз выгнал на улицу голую любовницу

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter