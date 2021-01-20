Поссорился с семьей: в Екатеринбурге голый парень бегал по центральной улице

Инцидент произошел ночью 20 января. Сначала молодой человек бежал по пешеходной части, но после продолжил движение на дороге, пишет группа «Типичный Екатеринбург» во «Вконтакте».
В результате свидетели согрели парня в своей машине и предложили отвести его домой, сообщает Ура.ру. На видео можно услышать, как екатеринбуржец признается в том, что поссорился с семьей и хочет попасть в больницу.
Напомним, в Свердловской области в поселке Уфимский женщина поссорилась со своим сожителем и оказалась голой на улице в 30-градусный мороз.