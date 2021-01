Уральские полицейские спасли на трассе водителя с гипертоническим кризом

Сотрудники полиции подразделения ДПС ОВД Богдановича спасли водителя, у которого случился гипертонический криз.

Происшествие произошло в районе 88-го километра трассы «Екатеринбург-Тюмень». Во время патруля, старший лейтенант полиции Антон Белоглазов и лейтенант полиции Кемран Балабеков заметили на обочине автомобиль «Нива» с приоткрытыми стеклами. На заднем сидении в салоне они обнаружили лежащего мужчину, который тяжело дышал. Он пояснил, что живет в Асбесте и страдает гипертонической болезнью. Почувствовав себя плохо, водитель остановился и открыл окна для поступления свежего воздуха. Полицейские решили срочно доставить больного в дорожный пункт медицины катастроф, чтобы ему оказали помощь. Специалисты чуть позже сказали, что с артериальным давлением вообще и за рулем в частности шутки плохи. Поэтому не трудно предположить, чем могла закончиться эта история, если бы вовремя не прибыл наряд ДПС,рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. После процедур водитель почувствовал себя лучше, поблагодарил полицейских и медиков и продолжил свой путь. Напомним, 18 января в Екатеринбурге инспекторы ГИБДД помогли 71-летней женщине, травмировавшей ногу на скользком тротуаре. В Екатеринбурге экипаж ДПС помог упавшей на скользком тротуаре женщине

