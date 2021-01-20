Уральские полицейские спасли на трассе водителя с гипертоническим кризом

Происшествие произошло в районе 88-го километра трассы «Екатеринбург-Тюмень». Во время патруля, старший лейтенант полиции Антон Белоглазов и лейтенант полиции Кемран Балабеков заметили на обочине автомобиль «Нива» с приоткрытыми стеклами. На заднем сидении в салоне они обнаружили лежащего мужчину, который тяжело дышал. Он пояснил, что живет в Асбесте и страдает гипертонической болезнью.