Уральские полицейские спасли на трассе водителя с гипертоническим кризом

Уральские полицейские спасли на трассе водителя с гипертоническим кризом

Сегодня, 17:02ПроисшествияPhoto: ГУ МВД по Свердловской области
Сотрудники полиции подразделения ДПС ОВД Богдановича спасли водителя, у которого случился гипертонический криз.

Происшествие произошло в районе 88-го километра трассы «Екатеринбург-Тюмень». Во время патруля, старший лейтенант полиции Антон Белоглазов и лейтенант полиции Кемран Балабеков заметили на обочине автомобиль «Нива» с приоткрытыми стеклами. На заднем сидении в салоне они обнаружили лежащего мужчину, который тяжело дышал. Он пояснил, что живет в Асбесте и страдает гипертонической болезнью.

Почувствовав себя плохо, водитель остановился и открыл окна для поступления свежего воздуха. Полицейские решили срочно доставить больного в дорожный пункт медицины катастроф, чтобы ему оказали помощь.

Специалисты чуть позже сказали, что с артериальным давлением вообще и за рулем в частности шутки плохи. Поэтому не трудно предположить, чем могла закончиться эта история, если бы вовремя не прибыл наряд ДПС,рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После процедур водитель почувствовал себя лучше, поблагодарил полицейских и медиков и продолжил свой путь.

Напомним, 18 января в Екатеринбурге инспекторы ГИБДД помогли 71-летней женщине, травмировавшей ногу на скользком тротуаре.

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