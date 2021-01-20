В Мадриде взрыв уничтожил почти пять этажей восьмиэтажного здания

Таким образом, шесть человек получили легкие травмы, один — травмы средней тяжести, и одного пострадавшего врачи госпитализировали в больницу с тяжелыми увечьями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на испанскую газету El País. На данный момент на месте происшествия работают пожарные и спасатели. Территория была оцеплена.