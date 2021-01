В Мадриде взрыв уничтожил почти пять этажей восьмиэтажного здания

Сегодня в центре испанской столицы Мадрид прогремел взрыв, который почти полностью уничтожил пять этажей восьмиэтажного здания. В результате инцидента, предполагается, погибли два человека, пишет «Интерфакс» со ссылкой на испанское издание ABC.

Инцидент произошел в районе Пуэрта-де-Толедо, рядом с церковью Вирхен-де-ла-Палома, сообщает РБК со ссылкой на испанскую газету El Mundo. Таким образом, шесть человек получили легкие травмы, один — травмы средней тяжести, и одного пострадавшего врачи госпитализировали в больницу с тяжелыми увечьями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на испанскую газету El País. На данный момент на месте происшествия работают пожарные и спасатели. Территория была оцеплена. О россиянах, которые могли пострадать во время взрыва, ничего не сообщается, пишет «Инферфакс» со ссылкой на посольство РФ в Испании. В российской дипмиссии одной из предполагаемых причин взрыва назвали утечку газа.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter