В Нижнем Тагиле образовалась пробка по Индустриальной из-за ДТП с машиной полиции

Полицейский автомобиль столкнулся с автомобилем Ford. Очевидица предполагает, что водитель иномарки также является сотрудником правоохранительных органов, так как на ней был надет похожий светоотражающий жилет.
В результате ДТП образовалась пробка от перекрестка у моста на Циолковского до железнодорожного переезда на улице Индустриальной.
В МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, 17 января в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Серов образовались пробки из-за нескольких ДТП. На месте сотрудники ГИБДД регулировали движение, чтобы побыстрее освободить участки дороги.