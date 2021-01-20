В Нижнем Тагиле образовалась пробка по Индустриальной из-за ДТП с машиной полиции

В Нижнем Тагиле образовалась пробка по Индустриальной из-за ДТП с машиной полиции

Сегодня, 09:18ПроисшествияPhoto: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле на перекрестке Индустриальная — Циолковского образовалась пробка из-за ДТП с участием полицейского автомобиля, рассказала TagilCity.ru читательница.

Полицейский автомобиль столкнулся с автомобилем Ford. Очевидица предполагает, что водитель иномарки также является сотрудником правоохранительных органов, так как на ней был надет похожий светоотражающий жилет.

В результате ДТП образовалась пробка от перекрестка у моста на Циолковского до железнодорожного переезда на улице Индустриальной.

Photo:2gis.ru

В МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, 17 января в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Серов образовались пробки из-за нескольких ДТП. На месте сотрудники ГИБДД регулировали движение, чтобы побыстрее освободить участки дороги.

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