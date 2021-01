В Нижнем Тагиле образовалась пробка по Индустриальной из-за ДТП с машиной полиции

В Нижнем Тагиле на перекрестке Индустриальная — Циолковского образовалась пробка из-за ДТП с участием полицейского автомобиля, рассказала TagilCity.ru читательница.

Полицейский автомобиль столкнулся с автомобилем Ford. Очевидица предполагает, что водитель иномарки также является сотрудником правоохранительных органов, так как на ней был надет похожий светоотражающий жилет. В результате ДТП образовалась пробка от перекрестка у моста на Циолковского до железнодорожного переезда на улице Индустриальной. Photo: 2gis.ru В МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что обстоятельства произошедшего выясняются. Напомним, 17 января в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Серов образовались пробки из-за нескольких ДТП. На месте сотрудники ГИБДД регулировали движение, чтобы побыстрее освободить участки дороги. На Серовском тракте образовались огромные пробки из-за нескольких аварий

