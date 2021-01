В Нижней Салде бывшая сотрудница магазина «Магнит» пригрозила взорвать бывшее место работы на улице Новая.

Женщина позвонила в колл-центр торговой организации и сообщила, что взорвет магазин. По информации издания, экс-сотрудница осталась недовольна размером выплаты, которую она получила при увольнении, пишет Vsalde. Напомним, 18 января стало известно о «минировании» трех учебных заведений в Свердловской области. Школы Камышлова и Заречного были эвакуировано. В ходе проверки в помещениях органами правопорядка ничего не обнаружено. ФСБ и полиция разыскивают авторов ложных сообщений. На Урале ученики трех школ эвакуированы с занятий из-за сообщений о минировании

