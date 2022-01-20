Неподготовленному рабочему в Нижнем Тагиле оторвало четыре пальца

Работника фирмы обвиняют в нарушении требований охраны труда, которые повлекли за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека.
ЧП на производстве случилось 9 апреля прошлого года на производственной площадке ООО «Белый соболь» по улице Серная в районе Рудника им. 3 Интернационала. Один из рабочих получил травму на движущемся станке, необорудованном защитным кожухом. У мужчины оторвало четыре пальца на левой руке.
Следователи в ходе проверки выяснили, что инструктаж перед началом производственного цикла не проводился. Рабочих допустили к станкам без этого важнейшего условия.
Мужчина выплатил потерпевшему компенсацию за причиненный вред здоровью, но это не избавило его от ответственности. Обвиняемого ждет судебное разбирательство, сообщили в региональном управлении СК.