Неподготовленному рабочему в Нижнем Тагиле оторвало четыре пальца

Неподготовленному рабочему в Нижнем Тагиле оторвало четыре пальца
Неподготовленному рабочему в Нижнем Тагиле оторвало четыре пальца
Сегодня, 14:34ПроисшествияФото: 1 MI
Обвинение выдвинуто в отношении работника одной из нижнетагильских коммерческих организации, который отвечает за охрану труда на производстве.

Работника фирмы обвиняют в нарушении требований охраны труда, которые повлекли за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ЧП на производстве случилось 9 апреля прошлого года на производственной площадке ООО «Белый соболь» по улице Серная в районе Рудника им. 3 Интернационала. Один из рабочих получил травму на движущемся станке, необорудованном защитным кожухом. У мужчины оторвало четыре пальца на левой руке.

Следователи в ходе проверки выяснили, что инструктаж перед началом производственного цикла не проводился. Рабочих допустили к станкам без этого важнейшего условия.

Мужчина выплатил потерпевшему компенсацию за причиненный вред здоровью, но это не избавило его от ответственности. Обвиняемого ждет судебное разбирательство, сообщили в региональном управлении СК.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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