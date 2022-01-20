Прокуратура запросила 2,5 года для экс-начальника ГИБДД Тагила Анатолия Чернова

Согласно заявлению прокурора, надзорное ведомство просит судью Ольшу Платунову назначить экс-главе ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову наказание в виде колонии-поселения на 2,5 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года. Бывшему заместителю командира взвода Сергею Петухову и другим двум сотрудникам ГИБДД — Денису Холстинину и Константину Бабушкину — по одному году колонии-поселения соответственно с запретом работать в правоохранительных органах в течение двух лет.