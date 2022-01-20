Прокуратура запросила 2,5 года для экс-начальника ГИБДД Тагила Анатолия Чернова

Прокуратура запросила 2,5 года для экс-начальника ГИБДД Тагила Анатолия Чернова
Прокуратура запросила 2,5 года для экс-начальника ГИБДД Тагила Анатолия Чернова
Сегодня, 15:55ПроисшествияФото: отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»
Бывшему руководителю ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову и троим его подчиненным в общем грозит до 5,5 лет колонии-поселения.

Именно столько на слушании дела о превышении ими должностных полномочий в Тагилстроевском райсуде Нижнего Тагила запросила прокуратура. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе райсуда.

Согласно заявлению прокурора, надзорное ведомство просит судью Ольшу Платунову назначить экс-главе ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову наказание в виде колонии-поселения на 2,5 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года. Бывшему заместителю командира взвода Сергею Петухову и другим двум сотрудникам ГИБДД — Денису Холстинину и Константину Бабушкину — по одному году колонии-поселения соответственно с запретом работать в правоохранительных органах в течение двух лет.

На следующем заседании 3 февраля подсудимым дадут последнее слово.

В пресс-службе Тагилстроевского райсуда подтвердили неоднократное отложения слушаний по делу по нескольким причинам — неявкой свидетелей, допросом лиц, которые ранее не привлекались по делу, а также занятостью суда.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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