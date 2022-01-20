Сотрудник ЕВРАЗ КГОК потратил 500 тыс завода на инструменты для халтуры по квартирам

На Качканарском горно-обогатительном комбинате электромеханик одного из цехов за 9 месяцев прошлого года потратили все деньги, предназначенные для покупок на рабочие нужды. В ходе проверки со стороны полиции выяснилось, работник предприятия ЕВРАЗа в Качканаре воспользовался банковский картой цеха для покупки инструментов в личное пользование.