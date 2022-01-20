Сотрудник ЕВРАЗ КГОК потратил 500 тыс завода на инструменты для халтуры по квартирам

Сотрудник ЕВРАЗ КГОК потратил 500 тыс завода на инструменты для халтуры по квартирам
Сотрудник ЕВРАЗ КГОК потратил 500 тыс завода на инструменты для халтуры по квартирам
Сегодня, 10:29ПроисшествияФото: uetel.ru

Сотрудник ЕВРАЗ КГОК совершил растрату в 500 тыс рублей

Сотрудник ЕВРАЗ КГОК совершил большую растрату и организовал бизнес по ремонту квартир в Качканаре. Об этом TagilCity сообщил осведомленный источник.

На Качканарском горно-обогатительном комбинате электромеханик одного из цехов за 9 месяцев прошлого года потратили все деньги, предназначенные для покупок на рабочие нужды. В ходе проверки со стороны полиции выяснилось, работник предприятия ЕВРАЗа в Качканаре воспользовался банковский картой цеха для покупки инструментов в личное пользование.

Средства, выделенные цеху на год, мужчина потратил за 9 месяцев, это вызвало подозрения. После изучения расходов стало известно, что по корпоративной карте с ежемесячным лимитом 30 тысяч рублей электромеханик купил среди прочего бензопилу, бытовую технику и наборы инструментов.

Приобретенные незаконным путем инструменты нашли у подозреваемого в машине, сообщает источник TagilCity.ru. Предположительно, они использовались для оказания коммерческих услуг по ремонту квартир в Качканаре.

Оперативные комментарии от полиции и ЕВРАЗ КГОК получить не удалось, редакция направит запросы для выяснения подробностей произошедшего и последствий для сотрудника предприятия.

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