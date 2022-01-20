Стали известны детали ДТП с пострадавшей на перекрестке в Нижнем Тагиле женщиной

Из-за полученных травм женщина была доставлена в ГБ № 1, где врачи диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Пострадавшая рассказала, что вышла на переход, когда еще горел разрешающий сигнал светофора, однако до конца оставались секунды и она не успеда перейти. Преодолев половину дороги, женщина ощутила удар и упала.