Стали известны детали ДТП с пострадавшей на перекрестке в Нижнем Тагиле женщиной

Стали известны детали ДТП с пострадавшей на перекрестке в Нижнем Тагиле женщиной
Стали известны детали ДТП с пострадавшей на перекрестке в Нижнем Тагиле женщиной
Сегодня, 20:18ПроисшествияФото: Пропаганда Отдел ГИБДД

Женщина получила травмы в ДТП на перекрестке в Нижнем Тагиле

Появились подробности аварии, которая произошла 20 января в 13.20 на перекрестке улиц Вагоностроителей — Окунева. В аварии пострадала женщина.

Как установили сотрудники ГИБДД, «Хендэ Соната» за управлением 21-летнего молодого человека ехал в сторону Восточного шоссе, но у дома № 12 по проспекту Вагоностроителей сбил 46-летнюю женщину-пешехода, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Из-за полученных травм женщина была доставлена в ГБ № 1, где врачи диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Пострадавшая рассказала, что вышла на переход, когда еще горел разрешающий сигнал светофора, однако до конца оставались секунды и она не успеда перейти. Преодолев половину дороги, женщина ощутила удар и упала.

Фото:Пропаганда Отдел ГИБДД

У молодого человека стаж вождения категории «В» составляет 3,5 года. За минувший год он 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель находился за рулем в трезвом состоянии.

Он рассказал, что у перекрестка хотел повернуть в сторону улицы Окунева и не ожидал, что женщина выбежит на дорогу. Тогда он использовал экстренное торможение, однако все равно совершил наезд.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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