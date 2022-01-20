Тагильчанка без помощи полиции разыскала угнанный автомобиль

Автоледи незамедлительно обратилась в отдел ГИБДД по Нижнему Тагилу и поспешила уведомить полиция в Каменске-Уральском. Она надеется, что машину вернут, а укравший ее будет наказан по всей строгости закона, сообщает KU66.RU.