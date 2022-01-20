Тагильчанка без помощи полиции разыскала угнанный автомобиль

Тагильчанка без помощи полиции разыскала угнанный автомобиль
Тагильчанка без помощи полиции разыскала угнанный автомобиль
Сегодня, 08:53ПроисшествияФото: pixabay.com
Жительница Нижнего Тагила случайно нашла свой автомобиль, который у нее угнали 15 января.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 15 января. Неизвестный злоумышленник похитил автомобиль марки ВАЗ-2113, который принадлежит девушке, проживающей в Нижнем Тагиле.

Просматривая объявления на одном из сайтов объявлений горожанка обнаружила пропажу. Машина была выставлена на продажу в Каменске-Уральском. Между городами 240 километров по трассе.

Автоледи незамедлительно обратилась в отдел ГИБДД по Нижнему Тагилу и поспешила уведомить полиция в Каменске-Уральском. Она надеется, что машину вернут, а укравший ее будет наказан по всей строгости закона, сообщает KU66.RU.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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