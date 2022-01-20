Тагилстроевский райсуд обвинил следователя в затягивании дела коллег Белоконного

Тагилстроевский райсуд обвинил следователя в затягивании дела коллег Белоконного
Тагилстроевский райсуд обвинил следователя в затягивании дела коллег Белоконного
Сегодня, 21:54ПроисшествияФото: 1МI
Дело троих экс-полицейских из Нижнего Тагила Тагилстроевский райсуд постановил вернуть для устранения недостатков. По мнению судьи, следователь затянул дело, а надзорное ведомство не предпринимает никаких мер реагирования.

Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила в ходе закрытого заседания постановил отправить дело троих бывших полицейских ОП№ 17 на рассмотрение прокурору района из-за ряда юридических нарушений. В частности — по срокам проведения расследования, а также по самому обвинительному заключению. Об этом TagilCity.ru сообщил осведомленный источник в правоохранительных органах.

Согласно постановлению суда (имеется в наличии редакции TagilCity.ru), следователь Евгений Варехин СУ СК по Тагилстроевскому району нарушил несколько норм закона, периодически продляя и прекращая предварительное следствие. Судья Белкина считает, что сыщик вынес незаконные решения, свидетельствующие о злоупотреблении применением специальных правил.

Указывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что следователем вынесены незаконные и необоснованные решения о неоднократном приостановлении уголовного дела по надуманным основаниям, которые свидетельствуют о незаконном продлении срока предварительного следствия, злоупотреблении применением специальных правил вместо общего порядка его продления, а потому и о нарушении не только норм о ведомственном контроле со стороны руководителей следственных органов за ходом производства по делу, но и гарантированного ч.1 ст. 46 Конституции РФ и п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод права на судебную защиту и судебное разбирательство в разумный срок, говорится в постановлении.

При этом судья отдельно указала, что прокуратура Тагилстроевского района также в свою очередь нарушила законодательство, не указав на вышеуказанные нарушения следователю Варехину на момент получения дела и подписания обвинительного заключения.

Надзорное ведомство пытается оспорить данное решение. Заседание по делу состоится в пятницу, 21 января.

Напомним, экс-оперативника Руслана Белоконного и троих его коллег из дежурной части отдела полиции № 17 обвиняют в подлоге по делу тренера Алексея Атанасова, задержанного с признаками наркотического опьянения в баре Нижнего Тагила. При этом дело Руслана Белоконного выделили в отдельное производство — следователь объявил бывшего полицейского в розыск.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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