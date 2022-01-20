Тагилстроевский райсуд обвинил следователя в затягивании дела коллег Белоконного

Указывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что следователем вынесены незаконные и необоснованные решения о неоднократном приостановлении уголовного дела по надуманным основаниям, которые свидетельствуют о незаконном продлении срока предварительного следствия, злоупотреблении применением специальных правил вместо общего порядка его продления, а потому и о нарушении не только норм о ведомственном контроле со стороны руководителей следственных органов за ходом производства по делу, но и гарантированного ч.1 ст. 46 Конституции РФ и п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод права на судебную защиту и судебное разбирательство в разумный срок, говорится в постановлении.