Японский ведорожник на проспекте Мира в Нижнем Тагиле сбил мужчину

Японский ведорожник на проспекте Мира в Нижнем Тагиле сбил мужчину
Японский ведорожник на проспекте Мира в Нижнем Тагиле сбил мужчину
Сегодня, 12:27ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
На проспекте Мира в Нижнем Тагиле утром 20 января произошло ДТП: водитель внедорожника допустил наезд на пешехода.

Наезд произошел в районе дома № 56 на улице Мира. Мужчина пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автомобиль-внедорожник двигался по проспекту со стороны улицы Победа в направлении ул. Циолковского. При повороте налево водитель не заметил пешехода, и тот получил удар.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Личность пострадавшего установлена. Это местный житель 1967 года рождения. В настоящее время он находится в центральной городской больнице № 4. У него серьезная травма головы с сотрясением мозга, закрытый перелом левой ноги, позвоночника, и ушиб грудной клетки. Пешеход, как сообщили в ГИБДД, намеревался сходить в магазин.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Водителю внедорожника 58 лет. За 22 года он неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Свою невнимательность нарушитель объяснил плотным транспортным потоком, в котором он находился.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

По факту травмирования пешехода проводится расследование. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в отделении пропагады нижнетагильской ГИБДД.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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