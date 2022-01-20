Японский ведорожник на проспекте Мира в Нижнем Тагиле сбил мужчину

Личность пострадавшего установлена. Это местный житель 1967 года рождения. В настоящее время он находится в центральной городской больнице № 4. У него серьезная травма головы с сотрясением мозга, закрытый перелом левой ноги, позвоночника, и ушиб грудной клетки. Пешеход, как сообщили в ГИБДД, намеревался сходить в магазин.