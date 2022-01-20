Японский ведорожник на проспекте Мира в Нижнем Тагиле сбил мужчину

Наезд произошел в районе дома № 56 на улице Мира. Мужчина пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Автомобиль-внедорожник двигался по проспекту со стороны улицы Победа в направлении ул. Циолковского. При повороте налево водитель не заметил пешехода, и тот получил удар.
Личность пострадавшего установлена. Это местный житель 1967 года рождения. В настоящее время он находится в центральной городской больнице № 4. У него серьезная травма головы с сотрясением мозга, закрытый перелом левой ноги, позвоночника, и ушиб грудной клетки. Пешеход, как сообщили в ГИБДД, намеревался сходить в магазин.
Водителю внедорожника 58 лет. За 22 года он неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Свою невнимательность нарушитель объяснил плотным транспортным потоком, в котором он находился.
По факту травмирования пешехода проводится расследование. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в отделении пропагады нижнетагильской ГИБДД.