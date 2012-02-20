Полиция Нижнего Тагила осмотрела посылку, которая подозрительно трещала и пахла горелым

По данным пресс-службы ММУ МВД «Нижнетагильское», в 13 часов в дежурную часть полиции позвонили работники почты и сообщили, что в центральном отделе посылок и переводов по улице Индустриальная, 3 обнаружена подозрительная коробка, из которой раздается непонятный треск и ощущается специфический запах горелого.

Немедленно на место происшествия направили наряд ОВО, туда же выдвинулись сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН и следственно-оперативная группа. Около двадцати человек, находившихся на рабочих местах, в целях безопасности вывели из здания. Первыми подозрительную находку осмотрели кинолог Ольга Кулябина и служебно-розыскная собака Карат. Специально обученный четвероногий сотрудник, обнюхав коробку, дал понять, что взрывчатые вещества отсутствуют. Тогда взрывотехник аккуратно вскрыл посылку: внутри находились пять электрошокеров. Четыре были упакованы в чехлы, у одного упаковка отсутствовала. Видимо, при движении коробки электрошокер самопроизвольно включался, чем и напугал работников почты.

Посылка предназначалась заводу-производителю в Нижнем Новгороде и была оформлена как возврат товара. При этом сотрудники пресс-службы ведомства отмечают, что федеральным законом «Об оружии» разрешено свободное приобретение, ношение и использование электрошокеров, а значит отправители устройств просто нарушили правила упаковки посылки.