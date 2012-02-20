В Екатеринбурге ищут мужчину, развращавшего 8-летних девочек
Следственный отдел Железнодорожного района Екатеринбурга возбудил уголовное дело против мужчины, развращавшего двух учениц второго класса одной из школ района.
Личность подозреваемого устанавливается. Известно, что развратные действия были совершены 21 января во дворе дома по адресу Седова, 56 и через несколько минут во дворе дома Таежная, 4. Предполагается, что оба преступления были совершены одним и тем же человеком. В полицию обратились родители пострадавших девчонок.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают доказательства. При непосредственном участии оперативных сотрудников отделов полиции №10 и №11 УВМД России по городу Екатеринбургу принимаются меры к установлению и допросу свидетелей происшествия, а также установлению подозреваемого. Мужчине вменяется обвинение в развратных действиях, совершенных в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста.
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