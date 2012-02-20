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В Екатеринбурге ищут мужчину, развращавшего 8-летних девочек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге ищут мужчину, развращавшего 8-летних девочек

20 февраля 2012, 14:56Происшествия
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