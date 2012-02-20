В Екатеринбурге ищут мужчину, развращавшего 8-летних девочек

Личность подозреваемого устанавливается. Известно, что развратные действия были совершены 21 января во дворе дома по адресу Седова, 56 и через несколько минут во дворе дома Таежная, 4. Предполагается, что оба преступления были совершены одним и тем же человеком. В полицию обратились родители пострадавших девчонок.