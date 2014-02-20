Двое в машине чуть не замерзли под Нижним Тагилом – на помощь пришли сотрудники ГИБДД
20 февраля около 1 часа 30 минут ночи в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» от дежурного по «ЕДДС» поступило сообщение о том, что на дороге в поселок Дальний сломалась автомашина Chery Tiggo. Сообщение звучало, так, что в данной автомашине находились два человека, бензин в транспортном средстве заканчивался и люди начинали замерзать, автодорога находится на значительном отдалении.
По сообщению незамедлительно выехали сотрудники отдела ГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» в составе ответственного по отделу майора полиции Бернгардта Сергея Александровича и ответственного от командования ОБ ДПС ГИБДД старшего лейтенанта полиции Митряшова Дениса Сергеевича.
По прибытии на место было обнаружено, что автомашина съехала с лесной автодороги, водитель автомашины пытался выехать, но не смог этого сделать и при попытке выехать «разбортовал» переднее правое колесо.
Люди на момент прибытии сотрудников ГИБДД уже сильно замерзли, так как в автомашине более часа назад закончился бензин. В связи с тем, что заменить колесо на месте не представилось возможным, автомашину оставили на месте происшествия, водитель и пассажир автомашины были доставлены по месту жительства.
У многих мог возникнуть вопрос, почему водитель не вызвал эвакуатор или хотя бы такси? Впрочем, всё вполне объяснимо - от холода аккумулятор мог разрядиться, не говоря уже о том, что от такого мороза даже владельцу телефона Vertu пришлось бы обратиться на www.vertu-moscow.su, чтобы отремонтировать свой аппарат. Именно поэтому за состоянием аккумулятора следует следить, а еще лучше - возить в машине зарядку от прикуривателя.