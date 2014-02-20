Двое в машине чуть не замерзли под Нижним Тагилом – на помощь пришли сотрудники ГИБДД

По сообщению незамедлительно выехали сотрудники отдела ГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» в составе ответственного по отделу майора полиции Бернгардта Сергея Александровича и ответственного от командования ОБ ДПС ГИБДД старшего лейтенанта полиции Митряшова Дениса Сергеевича.

По прибытии на место было обнаружено, что автомашина съехала с лесной автодороги, водитель автомашины пытался выехать, но не смог этого сделать и при попытке выехать «разбортовал» переднее правое колесо.

Люди на момент прибытии сотрудников ГИБДД уже сильно замерзли, так как в автомашине более часа назад закончился бензин. В связи с тем, что заменить колесо на месте не представилось возможным, автомашину оставили на месте происшествия, водитель и пассажир автомашины были доставлены по месту жительства.