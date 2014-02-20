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Двое в машине чуть не замерзли под Нижним Тагилом – на помощь пришли сотрудники ГИБДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое в машине чуть не замерзли под Нижним Тагилом – на помощь пришли сотрудники ГИБДД

20 февраля 2014, 17:40Происшествияadmin3
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