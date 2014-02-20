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Тагильчане, не ходите пешком до Невьянска, особенно ночью и через Старатель
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане, не ходите пешком до Невьянска, особенно ночью и через Старатель

20 февраля 2014, 10:25Происшествия
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