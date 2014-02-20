Тагильчане, не ходите пешком до Невьянска, особенно ночью и через Старатель

Пострадавший оказался жителем Невьянска. Он рассказал сотрудникам полиции, что приехал в гости к родственникам, которые живут на Вагонке. Там они отметили встречу, а потом немного поссорились, после чего мужчина, будучи в изрядном подпитии, поздно вечером отправился в родной город пешком. В районе поселка Старатель прямо на трассе за мужчиной увязались трое молодых людей, они приставали с расспросами, а потом развязали драку. Троица избила прохожего, парни сняли у потерпевшего куртку, забрали сотовый телефон и золотое кольцо. Правда, один из злоумышленников, проявив некоторое «сострадание» отдал пострадавшему взамен похищенной свою старенькую куртку.

Избитый потерпевший кое-как добрался до ближайшего сада, где сторож вызвал ему скорую помощь.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 21 организовали мероприятия по розыску подозреваемых по имеющимся скудным приметам. В первую очередь проверялись лица, ранее судимые за подобные преступления, находящиеся под административным надзором, проживающие в ближайших населенных пунктах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлены личности всех участников грабежа, все жители поселка Старатель. Один из них, 25-летний мужчина, был задержан прямо на выходе из своей квартиры. Молодой человек в сентябре прошлого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание на совершение кражи. При обыске в его квартире оперативники обнаружили куртку потерпевшего. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Вместе с ним в избиении принимали участие молодые люди 18 и 17 лет. Похищенный сотовый телефон изъяли у несовершеннолетнего подростка.

Сотрудники полиции установили, что ювелирное украшение было сдано самым старшим из компании в один из ломбардов в Нижнем Тагиле. Для этого он привлек еще одного из приятелей, по чьему паспорту и было сдано кольцо. Вырученные деньги, около двух тысяч, злоумышленники пропили.

По факту грабежа следственным отделом № 6 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Сотрудники полиции проводят мероприятия по изъятию похищенного золотого украшения.