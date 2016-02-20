Мохнатый пленник: в Нижнем Тагиле спасатели вызволили из колодца собаку (ФОТО)
20 февраля 2016, 17:25ПроисшествияТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
19 февраля в поисково-спасательную службу поступил звонок от жителей. По словам очевидцев, из колодца на улице Алтайская раздавались вой и скуление бедного животного: собака не могла самостоятельно выбраться из западни.
Сюжеты: Нижний Тагил
Однако достать бродячую собаку приехавшие спасатели тоже не могли. Животное враждебно себя вело, не подпускало к себе людей. Пришлось вызывать ветеринаров, которые усыпили собаку на время, после чего спасатели благополучно её достали. В настоящий момент спасенное животное находится в питомнике.
Сейчас управляющая компания, к которой относится этот колодец, обязана закрыть его в ближайшее время. Поскольку, в следующий раз упасть в открытый люк может любой прохожий, а не только бродячая собака.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей