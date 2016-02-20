Мохнатый пленник: в Нижнем Тагиле спасатели вызволили из колодца собаку (ФОТО)

Однако достать бродячую собаку приехавшие спасатели тоже не могли. Животное враждебно себя вело, не подпускало к себе людей. Пришлось вызывать ветеринаров, которые усыпили собаку на время, после чего спасатели благополучно её достали. В настоящий момент спасенное животное находится в питомнике.