«Напал дилетант»: экс-глава УВД Екатеринбурга очнулся и дал первые показания

Неизвестный поджидал жертву в подъезде дома. Генерал в отставке заметил злоумышленника, завязалась драка. В ходе борьбы преступнику удалось выстрелить Тимониченко в лицо и скрыться. К счастью, выстрел оказался не роковым – пуля вошла в голову под глазом и вылетела в районе шеи, не повредив мозг.

Как было отмечено в ходе беседы с пострадавшим, злоумышленник был непрофессионалом: он не выстрелил сразу, хотя у него был пистолет с глушителем, а ввязался в драку. Но, как оказалось, киллер переоценил свои силы.

После нападения Бориса Тимониченко в тяжелом состоянии доставили в реанимацию одной из городских больниц, где его прооперировали.

Следователи рассматривают версию о том, что покушение связано с работой Бориса Тимониченко в органах: в составе службы безопасности мужчина занимался вопросами дебиторской задолженности.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по двум статьям: покушение на убийство и незаконный оборот оружия.