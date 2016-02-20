Недавно вышедший из психбольницы тагильчанин сообщил в полицию о заложенной в жилом доме бомбе (ФОТО)

К девятиэтажному дому немедленно прибыли экипажи полиции, скорой помощи и пожарных. Дом оцепили, началась эвакуация жильцов.

Двадцать человек было эвакуировано. Территорию оцепили. На объекте работало порядка 25 сотрудников полиции. В ходе тщательного осмотра взрывотехник ОМОН и кинолог с собакой ничего подозрительного не обнаружили.

В ходе проверочных мероприятий был установлен житель этого дома, сделавший звонок. Это мужчина 93 года рождения, который только накануне выписался из психиатрической больницы, где проходил лечение, -- сообщили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Конечно, плохо, что этот мужчина доставил столько беспокойства своим звонком жильцам дома и службам города. Но, помня о задержанных недавно в Екатеринбурге террористах, нельзя не признать, что ложна тревога лучше настоящей.

Фото с сайта cznnt.ru