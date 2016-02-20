Недавно вышедший из психбольницы тагильчанин сообщил в полицию о заложенной в жилом доме бомбе (ФОТО)
В Нижнем Тагиле тревога на Ермака, 39. Вечер 19 февраля выдался для жителей дома на улице Ермака довольно неспокойным. Очевидец сообщил редакции TagilCity.ru о том, что дом был оцеплен полицией. А началось всё с того, что примерно в половину десятого вечера в полиции раздался звонок телефона. Неизвестный сообщил о заложенной в доме бомбе.
К девятиэтажному дому немедленно прибыли экипажи полиции, скорой помощи и пожарных. Дом оцепили, началась эвакуация жильцов.
Двадцать человек было эвакуировано. Территорию оцепили. На объекте работало порядка 25 сотрудников полиции. В ходе тщательного осмотра взрывотехник ОМОН и кинолог с собакой ничего подозрительного не обнаружили.
В ходе проверочных мероприятий был установлен житель этого дома, сделавший звонок. Это мужчина 93 года рождения, который только накануне выписался из психиатрической больницы, где проходил лечение, -- сообщили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
Конечно, плохо, что этот мужчина доставил столько беспокойства своим звонком жильцам дома и службам города. Но, помня о задержанных недавно в Екатеринбурге террористах, нельзя не признать, что ложна тревога лучше настоящей.
Фото с сайта cznnt.ru
© Денис Таратонов, TagilCity.ru