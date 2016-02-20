Сегодня ночью в Нижнем Тагиле снова горел хлебозавод

Сообщение о пожаре поступило в 2:48. На площади в 20 кв. м. горело печное оборудовании в здании хлебозавода. Пожару был присвоен второй повышенный номер опасности из-за важности объекта. Из здания было эвакуировано 26 человек, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности по г. Нижний Тагил.

TagilCity.ru напоминает о том, что в прошлый раз хлебозавод горел в конце апреля 2015 года. Тогда площадь пожара была в десять раз большей. Чтобы контролировать ситуацию в Нижний Тагил приезжал лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Напомним, ранее за нарушение пожарной безопасности был на 15 000 оштрафован директор данного предприятия.