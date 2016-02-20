В Верхней Салде зарезали бомжа: убийцу уже нашли

На днях около девяти часов вечера жители Верхней Салды заметили лежащего в снегу мужчину, на голове которого были многочисленные ножевые удары. Пострадавший был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, и, к сожалению, его не удалось спасти.

Кровавые следы от места убийства вели к крыльцу ближайшего общежития. Опрос жильцов дома вывел следователей на главного подозреваемого. Им оказался неработающий мужчина 1969 года рождения, многократно судимого, в том числе за кражи и причинение телесных повреждений.

Как оказалось, за несколько часов до своей смерти бездомный отдыхал в гостях у правонарушителя, вместе употребляли спиртное. Как дальше развивается сценарий подобных «культурных застолий» знают все: между пьяными товарищами произошла ссора. Но чем она закончилась, хозяин «поляны» не помнил, поэтому вину свою не признавал. Однако орудие убийства было найдено в его жилище.

Такие неоспоримые доказательства причастности к убийству заставили мужчину сознаться с содеянном.

По статье «убийство» возбуждено уголовное дело.