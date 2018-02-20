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7-летняя девочка под Качканаром получила перелом черепа из-за падения хоккейных ворот
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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7-летняя девочка под Качканаром получила перелом черепа из-за падения хоккейных ворот

20 февраля, 13:50Происшествия
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