7-летняя девочка под Качканаром получила перелом черепа из-за падения хоккейных ворот
На 7-летнюю девочку упали хоккейные ворота в одном из поселков в Качканарском городском округе. Ребенка госпитализировали с серьезными травмами.
По предварительным сведениям, 18 февраля 7-летняя девочка вместе с друзьями находилась на стадионе в поселке Валериановск под Качканаром. В какой-то момент игры на ребенка упали хоккейные ворота.
В результате случившегося ребенок получил серьезные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму и перелом костей черепа. Пострадавшую доставили в больницу уральской столицы, где ее прооперировали.
Сейчас в областной прокуратуре восстанавливают полную картину произошедшего. В процессе проверки будет установлено, какая организация является ответственной за спортивный стадион и как были закреплены ворота. Также будут изучены документы о состоянии ребенка и нанесенных травмах.
По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет следственный комитет по Свердловской области.
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