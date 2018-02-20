7-летняя девочка под Качканаром получила перелом черепа из-за падения хоккейных ворот

По предварительным сведениям, 18 февраля 7-летняя девочка вместе с друзьями находилась на стадионе в поселке Валериановск под Качканаром. В какой-то момент игры на ребенка упали хоккейные ворота.

В результате случившегося ребенок получил серьезные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму и перелом костей черепа. Пострадавшую доставили в больницу уральской столицы, где ее прооперировали.

Сейчас в областной прокуратуре восстанавливают полную картину произошедшего. В процессе проверки будет установлено, какая организация является ответственной за спортивный стадион и как были закреплены ворота. Также будут изучены документы о состоянии ребенка и нанесенных травмах.

По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет следственный комитет по Свердловской области.